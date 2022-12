Interlopul Fane Căpățână, reținut după ce s-a dat drept polițist și a confiscat bani de la un cetățean străin Celebrul interlop, Fane Capațana a fost reținut din nou pentru metoda ‘Maradona’. Mai exact, acesta s-a dat drept polițist și ar fi incercat sa fure o suma de bani de la un cetațean. Un apel la 112 semnala faptul ca in timp ce se afla in fața unui magazin, din Sectorul 4, o persoana necunoscuta, sub pretextul ca este polițist, i-ar fi efectuat un control corporal, moment in care i-ar fi sustras din portofel 2.500 de lei. La scurt timp dupa apel, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Serviciul Investigații Criminale Sector 4, au pus in aplicare un mandat de percheziție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

