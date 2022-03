Stiri pe aceeasi tema

- O familie de ucraineni a ramas blocata in Huedin, in urma cu doua seri, dupa ce mașina lor s-a defectat. O femeie impreuna cu fiica, fiul, cațelul, dar și cu ginerele, toți au ramas in strada. Rezolvarea problemei lor a venit de la doi polițiști aflați in patrulare. Ulterior s-au alaturat și alte persoane…

- Vladimir Putin a anuntat joi dimineața o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatiștii” din estul țarii. Urmariți LIVE ce se intampla. 18:30 – Putin: „Am atacat Ucraina pentru ca nu ni s-a lasat alta soluție” Vladimir Putin a spus intr-o intalnire cu oficiali ruși, transmisa in direct,…

- Dupa doi ani, timp in care au judecat de doua ori dosarul, magistrații au decis ca polițistul care a „ajutat-o” pe Alexandra Maceșanu sa fie violata și ucisa nu a greșit prea mult, așa ca l-au premiat cu diminuarea pedepselor, pentru a se intoarce cat mai rapid in fotoliul de șef și a putea aplica „rețeta…

- Sandu Zamfir, alias Austrianu, un temut interlop din Prahova la inceputul anilor 2000, a fost retinut de politisti in timpul unei ample razii desfasurate marti, 18 ianuarie, in cartierele rau famate din Ploiesti.

- Potrivit sursei citate, barbatul avea emis pe numele lui mandat de arestare european, el fiind condamnat in Finlanda la un an si 10 luni inchisoare, in regim de detentie, pentru falsificare de acte oficiale, uz de acte oficiale falsificate si spalare de bani, fapte savarsite pe o perioada de cinci luni,…

- Un barbat condamnat la inchisoare in Anglia a fost pierdut de polițiști pe Aeroportul din Cluj. El este din Huedin și primise o pedeapsa de un an și jumatate, dar mai este cercetat și in alte țari pentru diferite fapte. Infractorul s-a urcat intr-un taxi și a plecat, dupa care a coborat din mașina…

- Un rus a fost condamnat miercuri la Berlin la inchisoare pe viata pentru uciderea unui opozant cecen la ordinul presupus al Moscovei, intr-un context de tensiuni diplomatice intre Germania si Rusia.

- Mircea Baluș, zis Mircea Nebunu, liderul uneia dintre cele mai violente grupari interlope din Romania, a fost capturat in Italia in urma cu patru zile, spun surse din Poliție. Șeful Clanului Sportivilor fugise din țara ca sa scape de o condamnare cu executare de un an și o luna.Pe 16 noiembrie, Mircea…