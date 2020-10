Stiri pe aceeasi tema

- Femeia in varsta de 32 de ani a fost batuta si violata cu bestialitate de un individ care avea la activ peste 80 de arestari. Fratele ei a aflat de incident cateva zile mai tarziu si a mers sa ii ceara socoteala agresorului. Intre cei trei s-a iscat un scandal si femeia l-a impuscat mortal pe agresorul…

- Familia lui Florin Salam risca acum dosar penal, dupa ce au luat hotararea de a-i aduce trupul neinsuflețit acasa. Rudele lui Nelu Stoian nu vor sa se conformeze, durerea pierderii fiind mult prea mare.

- Cazul atacului mafiot din Chiajna, cu pistoale și sabii, caruia i-a cazut victima fratele campioanei Alina Pana, scoate la iveala probleme grave din sistemul judiciar: cand a comis fapta, autorul era sub control judiciar, pentru deținere ilegala de arme.

- Costel Litrașu, „creierul” atacului mafiot din Chiajna, unde doi barbați - unul dintre ei fiind fratele campioanei Alina Pana - au fost macelariți cu sabiile și impușcați, in plina strada, are un statut special in gruparea de crima organizata condusa de Camatari.

- Interlopul acuzat ca a condus atacul mafiot cu pistoale și sabii din Chiajna, in urma caruia fratele campioanei Alina Pana și amicul acestuia au ajuns in stare critica, la spital, a fost surprins intr-o ipostaza inedita, alaturi de Florin Salam.

- Una dintre persoanele macelarite este fratele Alinei Pana, fosta concurenta de la Exatlon. Sportiva a marturisit ca fratele ei si prietenul acestuia se zbat intre viata si moarte. Alina face un apel disperat si cere ajutorul, deoarece se simte in pericol, atat ea si familia ei. "S-a intamplat…

- Doi barbați au fost atacați violent in Chiajna, județul Ilfov, de membrii unei grupari interlope. Unul dintre ei este fratele Alinei Pana, multipla campioana la culturism. Alina Pana a postat pe contul personal de Instagram mai multe imagini de la la locul faptei și susține ca fratele sau a mai fost…