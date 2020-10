Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode nu a are niciun fel de raspundere: nu a fost la volan, nu a impus ritmul de deplasare și nu se pune problema schimbarii din funcție, spune premierul Ludovic Orban.„Trebuie sa cunoașteți legislația in domeniu, trebuie sa cunoașteți activitatea dlui Bode, care rareori a apelat la…

- Demisialui Liviu Vasilescu din funcția de inspector general al PolițieiRomane este o decizie corecta, pentru ca imaginea instituției sanu fie patata, a declarat ministrul de Interne Marcel Vela la B1.Este o decizie corecta pentru ca imaginea și credibilitatea Poliției Romane sa nu fie afectate. Poliția…

- Presedintele Pro Romania a declarat vineri ca ca exclude o alianta cu PSD pentru alegerile parlamentare, dar si-ar dori o stanga unita pentru 2024. Raspunsul lui Ponta vine dupa ce acesta a fost intrebat intr-o conferinta de presa daca se gandeste la o alianta cu PSD pentru alegerile parlamentare "Nu.…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anuntat marti ca va apela la armata pentru a ajuta regiunile afectate de pandemie sa controleze aparitia noilor focare de infectie, scrie Euronews. „Guvernul spaniol va pune la dispozitia regiunilor efective ale fortelor armate care vor ajuta la depistarea cazurilor”,…

- De la data de 1 septembrie, Ungaria iși va inaspri reguile de trecere a frontierei, in condițiile in care numarul de contaminari este in creștere in țarile vecine, a anunțat astazi premierul ungar Viktor Orban la radioul de stat, anunța Reuters, citata de Agerpres. Ungaria, decizie radicala pentru Romania…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a decis ca Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea sa reevalueze ofertele primite pentru contractul privind "Servicii de paza bunuri, valori si persoane la obiectivele DIAP Tulcealdquo;. Contractul urmeaza sa fie atribuit in cadrul procedurii…

- La doar o zi dupa ce și-a trecut în CV câștigarea turneului de la Praga, Simona Halep a anunțat pe contul personal de Twitter ca a luat decizia de a nu participa la Grand Slamul de la US Open.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat vineri, la Craiova, ca Guvernul va adopta o decizie de crestere a pensiilor cu 14%. Orban a declarat ca majorarea pensiilor a fost "o decizie grea", insa a subliniat ca Executivul isi asuma o astfel de masura si ofera garantii privind plata acestor drepturi. "Criza…