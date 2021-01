Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit surelor Realitatea PLUS, barbatul ar fi facut box de performanta si ar fi fost garda de corp pentru mai multi oameni de afaceri.Aceleasi surse mai spun ca barbatul are antecedente si ca ar fi incercat sa loveasca cu masina intentionat mai mult oameni. In urma cu cativa ani acesta ar fi incercat…

- Barbatul acuzat ca a lovit intentionat cu masina caruciorul in care se afla un copil, incidentul avand loc pe o strada din Capitala, a fost plasat in arest preventiv pentru 29 de zile, pentru tentativa de omor.

- Incident revoltator pe o strada din Capitala. Un șofer a impins intenționat cu mașina un carucior in care se afla un bebeluș, spre disperarea tatalui care il plimba. Ulterior, conducatorul auto a fugit de la locul incidentului, dar a fost prins de polițiști.

- Reactia incredibila a unei soferite care a lovit un copil. Aceasta s-a dat jos din mașina, l-a certat pe baiat ca mai apoi sa plece linistita in treburile ei. Intamplarea a avut loc in Bistrița, pe o strada din localitate. Imaginile au fost prezentate prima oara de presa locala. Pe inregistrare se poate…

- Un baiețel a fost cit pe ce sa fie lovit de o mașina, in timp ce traversa strada. In plina viteza minorul a ignorat culoarea roșie a semaforului și s-a deplasat cu trotineta in direcția in care avea nevoie. Imagini video au fost surprinse de camera de bord a unei mașini și publicate pe o rețea de socializare,…