Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla in Romania anului 2020. Un interlop din Neamț a mutat mai mulți oameni din case, amenințandu-i. Recidivistul intra in case peste oameni și le cerea taxe de protecție pentru o viața liniștita. Speriați, o parte din oameni s-au mutat din propriile case.Vasile Capra, un interlop din…

- ■ un pietrean de 38 de ani cerea bani de la locuitorii din Valeni pentru a le permite sa stea in zona ■ de raul acuzatului, victimele au plecat din imobil ■ unul dintre cei santajati a primit „vizita“ la domiciliu a suspectului ■ Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului…

- Autoritatile franceze au confiscat saptamana trecuta o cantitate de 373 de kilograme de cannabis disimulat prin incarcatura de salata a unui camion frigorific ai carui soferi, un roman si un spaniol, au comparut luni in fata unui tribunal, relateaza AFP.

- Intilnire de suflet a membrilor familiei Jurnal FM. Miercuri si joi, 18 si 19 decembrie 2019, la Piatra Neamt. “Mascata” sub titulatura oficiala de workshop cu tema “Provocari in era informatiei, lumea virtuala ca spatiu complementar al comunicarii”. Evident ca, in continuare, voi fi extrem de subiectiv…

- Un tanar roman, in varsta de 21 de ani, a incercat sa fure o mașina de poliție in Italia și s-a luat la bataie cu ofițerii care au intervenit pentru a-l calma. Acesta a fost arestat luni, dupa incident.

- Centrele de permanența sunt evaluate de Direcția de Sanatate Publica Neamț impreuna cu primarii localitaților unde acestea exista. Precizarea DSP vine dupa ce o serie de știri false, privind inchiderea sau comasarea acestor centre, au impacientat opinia publica. De altfel, se fac adevarate eforturi…

- Oamenii legii fac apel la populatie pentru gasirea lui Ovidiu Francisc Tulbure, de 35 de ani, din Doljesti. Anchetatorii au fost sesizati pe 7 noiembrie, in jurul orei 20.00 de sotia barbatului, care a reclamat ca in acea zi, in jurul orei 19.00, sotul a parasit voluntar autoturismul personal in care…