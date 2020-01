Stiri pe aceeasi tema

- Decizie neasteptata! Monica Bellucci s-a tuns scurt! La 55 de ani, Monica Bellucci continua sa atraga toate privirile, fiind considerata, inca de la inceputurile carierei sale, una dintre cele mai frumoase femei din lume. Se pare ca noul an a venit pentru ea cu o schimbare neasteptata ce a luat pe toata…

- Incidentul s-a petrecut in Italia, dupa ce barbatul, pe nume Petru Lucaci, fusese dat in urmarire internationala pentru ca si-a maltratat iubita si apoi a incercat sa o incendieze. Barbatul a suferit arsuri foarte grave, iar medicii sunt rezervati in privinta sanselor de supravietuire.

- Al doilea barbat acuzat de tentativa de omor in urma conflictului violent care a avut loc joi seara, in zona Tei - Toboc din Capitala, intre doua grupuri de interlopi, Emil Marius Alecu, zis Bebino, a fost retinut.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a publicat joi seara, pe Facebook, o decizie CNSAS din 2007 prin care institutia atesta faptul ca ministrul nu a colaborat cu Securitatea. Vela aminteste ca trecutul sau a fost reverificat de CNSAS in 2019, atunci cand decizia initiala a fost mentinuta.

- Minorul de 16 ani, care in luna septembrie ar fi injunghiat un tanar de 24 de ani, in timp ce se aflau pe o strada din Targu-Jiu, a fost adus, vineri, de la Penitenciarul Craiova la Tribunalul Gorj, pentru a fi verificate masurile preventive in timpul procesului. Acesta a fost trimis in judecata,…

- Incident la vot soldat cu un dosar penal, la Drobeta Turnu Severin, unde un barbat in varsta de 69 de ani a incercat sa pacaleasca vigilenta autoritatilor. Acesta s-a ales cu un dosar penal dupa ce a incercat sa voteze de doua ori la alegerile prezidentiale de duminica, 24 noiembrie.

- Noile episoade din serialul „Sacrificiul”, ce vor fi difuzate miercuri și joi, de la ora 20.00, la Antena 1, anunța surprize mari. Mama celor trei surori regasite ar putea fi inca in viața, iar Eva ia o decizie incredibila.

- Vecinii ii iau apararea batranului care a ucis un barbat, dupa ce acesta din urma a pastrus in casa lui, cu scopul de a-l jefui. Batranul a fost dus la Poliție și audiat pentru gestul sau.