Interlopii cu macete care i-au tăiat mâinile unui tânăr din Brăila, în continuare în libertate Politistii din Braila nu au retinut niciun suspect, la o zi dupa reglarea de conturi in stil mafiot, in plina strada. Asta desi anchetatorii sustin ca ar avea un cerc de suspecti. Un barbat de 33 de ani a fost atacat cu macete de mai multi indivizi, chiar in fata blocului in care locuieste. Apelul la 112 a fost facut de o femeie care a vazut cum dintr-o masina au coborat cateva persoane cu cagule care s-au napustit asupra barbatului. Totul s-a petrectut la miezul noptii. Atacatorii l-au asteptat pe barbat intr-o masina cu numere straine si l-au atacat. Victima a fost adusa la Spitalul Judetean… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

