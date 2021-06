Interlopii care au bătut un activist, de față cu poliția, au fost reținuți "In continuarea cercetarilor privind agresiunea din data de 12 iunie a.c., in care un buzoian, in varsta de 41 de ani, a fost agresat de catre trei persoane, in timp ce se afla in trafic, astazi, au fost reținuți, pentru 24 de ore, cei trei barbați, cu varste de 27 și 44 de ani, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cei trei barbați urmeaza a fi prezentați magistraților, cu propunere de arestare preventiva, iar cercetarile continua pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor in care s-a produs evenimentul",… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

