- Presedintele PSD Marcel Ciolacu l-a acuzat joi seara pe liderul PNL Ludovic Orban ca guvernul a emis o Hotarare de Guvern prin care primarii PNL ar primi „sume importante de bani”, cu scopul de a-i mitui si de a-l sustine pe Orban la sefia partidului.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca adevarata miza a negocierilor dintre PNL, USR-PLUS si UDMR o reprezinta ramanerea in functiile de presedinte de partid a lui Ludovic Orban si Dan Barna. "De fapt, sunt doi lideri politici - Ludovic Orban si Dan Barna, doi looseri, amandoi au pierdut alegerile…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a anunțat, joi, dupa ședința cu liberalii ca negocierile privind formarea noului guvern vor incepe sambata dimineața. De asemenea, acesta a mai spus ca se dorește un numar cat mai mic de ministere.„Am luat decizia sa formam impreuna o coaliție care sa genereze o majoritate…

- Președintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, compromite procesul de reglementare pașnica a conflictului transnistrean. Astfel autoritațile de la Moscova au comentat declarațiile facute de Sandu despre necesitatea retragerii trupelor ruse din stanga Nistrului. {{482775}}„Consideram ca aceasta…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a denuntat joi discursurile vehemente ale presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan intr-o interventie la postul de radio Europe 1, evocand din nou posibilitatea unor sanctiuni impotriva Turciei, relateaza AFP si BFMTV. "Sunt in prezent declaratii de violenta,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca social-democratii vor castiga alegerile parlamentare si vor merge la Cotroceni cu o propunere de prim-ministru. Nimic nu pare a sta in calea victoriei PSD, crede presedintele partidului. „Eu cred ca PSD va iesi pe primul loc la aceste alegeri.…

- Conducerea interimara a Organizatiei de Femei a PSD a fost preluata de Doina Federovici, a anuntat, luni, presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu, care a precizat ca el va coordona filiala Vrancea a partidului. "A fost o prima analiza dupa alegerile locale. Am decis anumite schimbari…

- Panica in PSD. Trei lideri PSD Salaj au fost confirmati cu noul coronavirus si au ajuns in spital. Aceștia s-au intalnit vineri, inaintea alegerilor locale, cu Marcel Ciolacu, liderul partidului. Președintele PSD și-a facut deja testul anti-COVID și a intrat in izolare. Același lucru a facut și secretarul…