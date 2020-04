Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea muzicii. Solistul trupei 7 Klase, Catalin Caragea, a fost gasit mort intr-un apartament din sectorul Centru al Capitalei. Poliția a fost alertata in aceasta dimineața de catre o ruda a tanarului. Aceasta a venit sa-l vada, pe motiv ca nu raspundea la telefon.

- TREBURI… In timp ce unii se lupta cu coronavirusul, care pare din ce in ce mai inversunat, altii tot cu politica isi bat capul! La Primaria Dranceni, de pilda, a sosit recent o adresa de la Politie, prin care se dezvaluie anchetarea modului in care Primaria a cumparat lemne, in 2019. Fostul primar,…

- Criza coronavirus in Romania. Pacientul 17, ofițerul MAI care și-a infectat familia cu COVID-19, continua sa faca victime. Barbatul, in varsta de 60 de ani, fost șef in Poliție, a mințit cu nerușinare ca a calatorit in zone expuse riscului, pana a fost prea tarziu. Jurnaliștii au aflat detalii la fel…

- O tanara a fost gasita moarta in mașina. Principalul suspect este chiar iubitul ei, recent intors din Italia. Apropiatii spun ca barbatul banuia ca il inșala. Surse din ancheta spun ca cei doi s-au luat la cearta in mașina, iar barbatul si-a ucis iubita in bataie. Criminalul este cautat acum de Poliție,…

- Cristina Topescu a murit. Prezentatoarea a fost gasita fara suflare in casa O tragedie a zguduit Romania la inceput de 2020. Cristina Topescu a murit la 59 de ani, iar trupul ei a fost descoperit aseara, se pare ca la mai bine de doua saptamani dupa momentul decesului. Vreme de trei saptamani, Cristina…

- Din cate se poate observa, cariera de polițist este la mare cautare, in randul tinerilor, care vor duce o adevarata batalie pentru a ocupa unul din cele 1.737 de posturi scoase la concurs in scolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne.

- "La data de 9 ianuarie,in jurul orei 22:00, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata prin apel la 112 cu privire la faptul ca la doua unitati spitalicesti din Bucuresti s-au prezentat doi barbati raniti, cel mai probabil ca urmare aunei altercatii", anunta Politia Capitalei.…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Tulcea, politistii au fost sesizati, vineri seara, printr-un apel la 112, de catre un barbat in varsta de 20 de ani din Tulcea despre faptul ca, in timp ce conducea un autoturism pe DN 22 (E 87), in afara localitatii Mihail Kogalniceanu, un alt sofer i-a distrus…