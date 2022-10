Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 44 de ani, urmarit national si international dupa ce a fost condamnat pentru trafic de migranti, a fost prin in Italia si adus pe Aeroportul „Henri Coanda” in cursul serii, urmand sa fie depus in Penitenciarul Rahova.

- Wizz Air a anuntat noaptea trecuta tarife speciale pentru clientii Blue Air, transmite News.ro. ”Pasagerii afectati pot rezerva acum bilete pe zboruri Wizz Air cu tarife incepand de la 49.99 EUR folosind codul rezervarii Blue Air. Rezervarile pot fi efectuate prin intermediul paginii Wizz Air pentru…

- Un romascan in varsta de 49 de ani, care avea emise pe numele sau doua mandate europene de arestare, a fost prins recent in Italia si urmeaza a fi adus in tara. Conform informatiilor oferite de politisti, el a fost condamnat pentru ultraj judiciar si incalcarea solemnitatii sedintei si e cercetat intr-un…

- Ministrul Eduard Novak a absentat de la sosirea lotului de canotaj de la Europene. Nu se face gaura-n cer, dar macar sa ne scuteasca de mesaje ipocrite scrise in doua limbi. A doua nu-i engleza! Potrivit ministrului Eduard Novak, Simona Radiș a deturnat evenimentul de la Aeroportul „Henri Coanda” legat…

- Un numar de 744 zboruri au inregistrat intarzieri mai mari de 30 minute la decolare sau la aterizare, in ultima saptamana, pe Aeroportul Internațional Henri Coanda București (AIHCB), cifra fiind in scadere. Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), in intervalul 4 august – 10 august…

- Un numar de 823 de zboruri (aterizari si decolari) operate pe Aeroportul "Henri Coanda" din Bucuresti au inregistrat, in intervalul 21-27 iulie, intarzieri mai mari de 30 de minute, cu o crestere de 55 de zboruri afectate de intarzieri fata de saptamana anterioara. Fii la curent cu cele mai…

