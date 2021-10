Stiri pe aceeasi tema

- Barbat din Alba Iulia, REȚINUT dupa ce a condus baut o mașina și a provocat un accident rutier. O femeie a ajuns la spital Un barbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști dupa ce a condus un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice și a fost implicat intr-un accident rutier. Avea o alcoolemie…

- Acuzații de furt pe numele unui tanar de 19 ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a spart un apartament și a furat telefoane mobile și bani. Individul a fost reținut pentru 24 de ore.

- Barbatul de 31 de ani, care se afla la volanul microbuzului lovit de tren in localitatea clujeana Urișor, a fost reținut luni de polițiștii dejeni, pe numele sau fiind deschis un dosar de cercetare penala. Șoferul, din comuna Darabani, județul Botoșani, avea in autovehicul cu o persoana in plus fața…

- Un barbat care a aruncat cu scaune și sticle de șampanie din balconul unui hotelul din Mamaia și-a incheiat vacanța mai repede decat a crezut. El a fost reținut pentru 24 de ore și acum trebuie sa le explice anchetatorilor de ce a provocat scandal.

- Ieri, 10 august 2021, politistii Secției 7 Poliției Rurala Sebeș au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, de 52 de ani, din comuna Ohaba, care este cercetat sub aspectul savarsirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 9…

- Acuzații de furt pe numele unui tanar de 32 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a spart o casa și a furat bani, ceasuri și bijuterii. Individul a fost reținut pentru 24 de ore.

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost retinut dupa ce a amenintat oamenii de la barul din satul Basarabi, judetul Dolj, cu o arma, luni noapte. Politistii au fost chemati de un martor care a sunat la 112 si a spus ca pe terasa pe care se afla, un individ ameninta consumatorii. La sosirea politistilor,…

- Ancheta DIICOT in cazul gruparii de contrabandiști de țigari din Arad, condusa de Cosmin Mladin, poreclit ”Imparatul”, s-a extins, ajungand pana la Timișoara. In timpul investigațiilor facute de procurorii anti-mafia dupa ce Mladin a disparut de acasa cu doar cateva ore inainte de descinderile din Arad…