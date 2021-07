Interimatul la conducerea spitalelor, limitat la un singur mandat. Managerul, angajat doar prin concurs

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat o OUG prin care pensionarea personalului de pe ambulanța și din unitațile de primiri urgențe (UPU) nu va mai fi obligatorie la 57 de ani. Ordonanta de Urgenta suspenda prevederile Legii 5/2021 privind statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor…

- Congresul UDMR va avea loc in 17 septembrie la Sangeorgiu de Mureș, cu prezența fizica și cu participarea a 846 de persoane. Anunțul a fost facut vineri de președintele UDMR, Kelemen Hunor. „In ședința online de astazi a Consiliului Reprezentanților Unionali (CRU) am pregatit Congresul din acest an…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de prim for sesizat, cu 207 voturi ‘pentru’ și 103 voturi ‘contra’, proiectul de lege care prevede trecerea la soluționarea apelurilor in instanțe de catre completuri formate din 2 judecatori. Proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind…

- Ramona Saseanu, redactor și realizator-prezentator la TVR Craiova, va prelua conducerea Televiziunii Publice pentru urmatoarele șase luni, potrivit unor surse liberale. Propunerea a venit din partea liderului PNL, Ludovic Orban, iar Biroul Executiv al PNL a validat propunerea, in ședința de luni. Conducerea…

- Atat procesele civile, cat si cele penale se vor putea desfașura online inca 30 de zile dupa incetarea starii de alerta, potrivit Legii privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19, care a intrat in vigoare pe 2 mai. Pana acum, mijloacele de comunicare online puteau…

- Managerul spitalului, un medic și un angajat al personalului tehnic au fost audiați pana in acest moment de anchetatori dupa tragedia de la “Victor Babeș”, in urma careia au murit trei persoane. In cursul zilei de astazi va continua audierea personalului medical și tehnic. De asemenea, tot marți va…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni seara ca indidentul de la Spitalul “Victor Babeș” in urma caruia trei pacienți au murit dupa ce au ramas fara oxigen a fost un accident. Cițu a adaugat ca autoritațile nu poate garanta ca ceva similar nu se va mai intampla. Principalele declarații ale premierului: …

- AUR va depune un proiect de lege care prevede limitarea la 90 de zile a perioadei in care starea de alerta poate fi prelungita de catre Parlament. „Vom face un an de zile de cand se tot prelungeste starea de alerta si Parlamentul nu este intrebat. Tocmai de aceea, depunem astazi acest proiect de lege,…