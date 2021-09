Guvernul a prelungit, miercuri, 29 septembrie, mandatele directorilor generali interimari de la SRR si SRTV. Prim-ministrul Florin Citu a anunțat decizia luata prin ordonanța de urgența. El a cerut Parlamentului sa rezolve aceasta problema. “A trebuit sa intervenim iarasi pentru ca Parlamentul se pare ca a uitat -, mai are si alte lucruri de facut in afara de motiuni de cenzura. Daca nu adoptam astazi ordonanta de urgenta de prelungire a mandatelor directorilor generali la Societatea Romana de Radio si Societatea Romana de Televiziune, ar fi aparut probleme. Stiti foarte bine ca am prelungit acum…