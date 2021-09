Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a transmis președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, urmatoarele propuneri de ministru interimar: Florin Cițu- Ministerul Fondurilor Europene Dan Vilceanu- Ministerul Transporturilor Cseke Attila- Ministerul SanatațiiTanczos Barna- Ministerul CercetariiVirgil…

- Premierul Florin Citu a anuntat miercuri dimineata, 8 septembrie, inaintea ședinței conducerii PNL, ca a trimis președintelui Klaus Iohannis demisiile ministrilor USR PLUS si propunerile de interimari.Demisiile si interimatele devin efective dupa ce presedintele Klaus Iohannis semneaza decretele, iar…

- Premierul Florin Cițu va trimite, in cursul acestei dimineți, demisiile miniștrilor USR la Palatul Cotroceni. Este de așteptat ca șeful statului sa le aprobe, iar ulterior sa semneze pentru miniștrii desemnați interimar. Conform unor surse politice, ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, va prelua interimar…

- Premierul Florin Cițu a trimis la Cotroceni demisiile miniștrilor USR și propunerile de interimari. Premierul Cițu a trimis la Cotroceni demisiile miniștrilor USR, pentru ca președintele Klaus Iohannis sa ia act de ele. El a inaintat și propunerile de miniștri interimari pentru cele șapte ministere…

- Sergiu Hossu, șeful Cancelariei prim-ministrului Florin Cițu, si-a depus demisia, marti, 7 septembrie. El a fost numit in Guvern pe 18 martie. „Subsemnatul, Sergiu Horia Hossu numit Sef al Cancelariei Prim-ministrului prin decizia prim-ministrului nr. 239 din 18 martie 2021, va rog sa luati act de demisia…

- Fostul ministru al transporturilor, Catalin Drula, i-a transmis un mesaj extrem de dur prim-ministrului Florin Cițu, numindu-l „iresponsabil” și „premier toxic pentru Romania”. „Am muncit zi și noapte cu pasiune. Plec din cauza unui premier iresponsabil și incapabil sa ințeleaga ce inseamna conducerea…

- In aceasta dimineața, incepand cu ora 9.00, vicepremierul Dan Barna si ministrii USR PLUS au mers la Guvern pentru a-si depune demisiile anuntate aseara.UPDATE ora 10.03: Fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila, a fost primul demnitar care a vorbit dupa demisie. "Am realizat progrese reale pentru…

- Cine sunt interimarii care vor prelua ministerele dupa demisiile miniștrilor de la USR-PLUS. Dupa ce cei șapte miniștri ai USR-PLUS și-au anunțat, luni seara demisiile din Guvernul Cițu, urmeaza numirea, prin decret prezidențial, a unor miniștri interimari. Potrivit unor surse politice, citate de stiripesurse.ro…