Interesul pentru vaccinarea anti-COVID-19 rămâne ridicat în ţara noastră Astazi s-a depasit recordul inregistrat ieri – peste 111 mii 500 de oameni au facut prima doza de vaccin in ultimele 24 de ore. In total au fost administrate aproape 151-a de mii de doze. Numarul romanilor cu schema completa de vaccinare a ajuns la 6 milioane si aproape 42 de mii. Pentru a facilita […] Articolul Interesul pentru vaccinarea anti-COVID-19 ramane ridicat in tara noastra apare prima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

