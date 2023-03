Stiri pe aceeasi tema

- John Kirby, coordonatorul de comunicare al Consiliului Național de Securitate, a declarat ca SUA ramane ingrijorata pentru faptul ca Xi Jinping, președintele Chinei, va reitera apelurile pentru o incetare a focului in Ucraina care ar avantaja doar Rusia, permițand forțelor rusești sa ramana in interiorul…

- Rusia a lansat 21 de lovituri aeriene și 9 rachete asupra in mai multe zone din Ucraina , in ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian. Potrivit autoritațile ucrainene, nu exista victime civile, in schimb, mai multe cladiri și mașini au fost avariate in urma atacurilor. Institutul pentru Studiul Razboiului(ISW)…

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda considera ca China sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina, chiar daca Beijingul incearca sa acționeze ca un mediator de pace neutru, noteaza Euronews. „Din nefericire, vad ca scopul Chinei este de a continua acest razboi, de a face acest razboi și mai sangeros,…

- Conform surselor citate de Reuters, care au dorit sa li se pastreze anonimatul data fiind sensibilitatea subiectului, deplasarea liderului chinez in Rusia se va desfasura mai devreme decat se prevedea.Ministerul chinez de Externe nu a raspuns pentru moment la o solicitare de comentarii privind posibilitatea…

- Moscova acuza Occidentul de complicitate la atacul de joi, de la Briansk. Intr-un comunicat al Ministerului rus de Externe scrie ca "autoritatile ucrainene au recunoscut in mod repetat ca actiunile lor au aprobarea si sprijinul Statelor Unite si al altor tari NATO".

- Occidentul inarmeaza si sprijina Kievul, deci este complice la „atacul” comis joi, 2 martie, de grupul de „sabotori ucraineni” in regiunea rusa Briansk, a denuntat vineri, 3 martie, Ministerul rus de Externe intr-un comunicat citat de EFE, transmite Agerpres. „Crimele din regiunea Briansk au fost comise…

- Documentul in 12 puncte prezentat vineri, 24 februarie, de China privind razboiul din Ucraina „nu este un plan de pace”, a declarat Josep Borrell, seful diplomatiei europene, care a precizat insa ca nu vrea „sa-l respinga”, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Nu este un plan de pace, este o propunere…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, s-a declarat ”convins” ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu „rabdare” si „perseverenta”, in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP. „Sunt convins ca datorita perseverentei noastre,…