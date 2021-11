Interesant: De ce unii oameni nu fac Covid Toți in jurul lor bolnavi de Covid, iar ei nimic! Exista asemenea oameni și inca de la inceputul pandemiei s-a ivit intrebarea „Ce au atat de special acești de nu se infecteaza?”. Cercetatorii au acum o explicație. Se pare ca aceste persoane au o memorie imunitara care face ca, in momentul in care virusul Sars-cov-2 intra in organism, el este eliminat de celulele T ale sistemului imunitar in stadiul incipient, astfel incat testele PCR și anticorpii au un rezultat negativ, potrivit The Guardian . Aproximativ 15% dintre lucratorii din domeniul sanatații care au fost monitorizați, la Londra, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

