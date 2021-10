Stiri pe aceeasi tema

- Postul presupune relocare in Luxemburg, iar cel care si-l va adjudeca va trebui sa creeze algoritmi si analize de date pentru interpretari si previziuni de fenomene de evolutie a mediului inconjurator. Oferta salariala este intre 3.200 si 5.000 de euro pe luna. In ceea ce priveste top trei salarii in…

- Cercetatori ai Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca au descoperit o noua specie de insecta, în judetul Constanta, careia i-au dat numele oficial dupa cel al jucatoarei de tenis Simona Halep. „Universitatea…

- Presa a relatat ca un incendiu a izbucnit intr-un apartament din Cluj-Napoca din cauza „efectului de lupa” al termopanului. Reprezentantii ISU au explicat de ce a luat foc locuinta si cat de periculoase sunt geamurile termopan in contextul izbucnirii unui incendiu, anunța adevarul.ro. Un incendiu…

- Echipa Romaniei, coordonata de conf. univ. dr. Sebastian Popescu de la Facultatea de Fizica a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi, a obtinut trei medalii de aur si doua de argint la Olimpiada Internationala de Fizica.

- Perechea Oana Simion/Gabriela Talaba s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 de la Cluj-Napoca, anunța news.ro. Ele au invins, miercuri, in primul tur, cu scorul de 6-3, 6-4, cuplul Oksana Kalasnikova/Tereza Mihalikova (Georgia/Slovacia),…

- Ioan Borcea, 85 de ani de la moarte La 30 iulie 1936, se stingea din viata, la Agigea, profesorul Ioan Borcea, zoolog si entomolog, fondator al Statiunii Zoologice Marine de la Agigea. Statiunea, care poarta astazi numele marelui cercetator, a fost infiintata in 1926, apartine Universitatii "Alexandru…

- O furtuna puternica a facut ravagii, miercuri, in Cluj-Napoca, unde mai multe strazi au fost inundate, de asemenea, din cauza vantului puternic mai multe schele aflate in fața unor cladiri in renovare din centrul orașului au fost smulse, scrie ziarul Știri de Cluj. Scenariu asemanator și in Falticeni,…