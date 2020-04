Stiri pe aceeasi tema

- E razboi din nou intre Iulia Albu și fostul soț, designerul de incalțaminte Mihai Albu. Designerul a fost anunțat in direct de fosta consoarta, in emisiunea “ La Maruța” de la Pro TV, ca nu va mai putea sa-și vada in week-end fata, pe Mikaela, in varsta de 10 ani. Conform deciziei instanței, Mikaela…

- Christian Sabbagh, prezentatorul știrilor Kanal D, a divorțat de Louise, dupa 10 ani de mariaj, acum fiind la ce-a de a treia casnicie. Inainte de toate, celebrul jurnalist de investigație, ce a trecut prin multe situații critice care i-au pus viața in pericol, susține ca este un familist convins. Acesta…

- Ziarul Unirea Dosar penal pentru pentru violența in familie și ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat fosta soție Polițiștii din Alba Iulia au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat fosta soție. Barbatul s-a ales cu dosar penal pentru violența…

- Neo-zeelandezul Rowan Baxter (42 de ani), un fost jucator de rugby, a murit intr-un mod oribil, alaturi de fosta soție și cei trei copii ai lor. In orașul australian Brisbane a avut loc o scena horror, in dimineața zilei de miercuri. Rowan și Hannah Baxter, desparțiți de un an, și cei trei copii ai…

- Fostul star NBA, Dwyane Wade, a povestit despre fiica sa, Zaya, in varsta de 12 ani, care este transgender, acesta afirmand ca el și fosta lui soție sunt mandri de fiica lor, anunța MEDIAFAX.Fostul star din NBA, Dwyane Wade, imparte custodia Zayei, in varsta de 12 ani, transgender, cu fosta…

- Amber Heard nu se mai ascunde! Chiar daca o mare parte din fani au fost dezamagiti atunci cand au aflat vestea ca ea si Johnny Depp nu mai formeaza un cuplu, se pare ca intre cei doi nu mai poate fi vorba despre o relatie. Frumoasa actrita si-a refacut viata amoroasa, dovada fiind faptul ca a aparut…

- Ana și Alex Velea s-au casatorit in anul 2010, insa patru ani mai tarziu cei doi iși anunțau divorțul, șocand la momentul respectiv pe toata lumea. Alex Velea traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste cu Antonia, alaturi de care are doi baieței. De-a lungul timpului, intrebat despre divorțul…

- 17 ani de relație, un baiat de 16 ani, stabilitate și o soție iubitoare, mai tanara decat el cu 11 ani, la toate acestea a dat cu piciorul actorul Bebe Cotimanis atunci cand a decis sa puna punct relației cu Florina Marcuța. Din fericire, ambele parți sunt acum impacate cu decizia luata, iar femeia,…