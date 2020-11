Interes urias pentru alegerile prezidentiale din SUA. Peste 90 de milioane de americani au votat anticipat. Ar putea fi cea mai mare prezenta din ultimul secol

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de milioane de americani au votat anticipat inainte de alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, potrivit datelor publicate, joi, de U.S. Elections Project, de la Universitatea din Florida, prefigurandu-se cea mai mare prezenta la vot din ultimii peste 100 de ani, transmite Reuterts, citata…

- Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, a votat anticipat miercuri, 28 octombrie, in scrutinul pentru Casa Alba, in fieful sau din Wilmington, in statul Delaware, relateaza AFP si Reuters. Dupa un scurt discurs despre pandemia de COVID-19, fostul vicepresedinte american, in varsta…

- Peste 70 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale din SUA, adica mai mult decat dublul participarii totale la vot la alegerile precedente din 2016, releva o statistica publicata marti, 27 octombrie, de US Elections Project, preluata de Reuters. Aceasta participare…

- Democratul Joe Biden, adversarul republicanului Donald Trump in alegerile prezidentiale americane isi pastreaza un avantaj solid in Wisconsin si un avans mai slab in Pennsylvania - doua state-cheie care pot stabili peste opt zile rezultatul scrutinului, arata un sondaj Reuters/Ipsos. Reuters/Ipsos…

- Peste 60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, cu opt zile inainte de ziua votului, iar ritmul record in care se desfasoara voturile anticipate ar putea duce la cea mai mare participare la scrutin din peste 100 de ani, potrivit datelor publicate luni de U.S. Elections Project,…

- Peste 60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, cu opt zile inainte de ziua votului, iar ritmul record in care se desfasoara voturile anticipate ar putea duce la cea mai mare participare la scrutin din peste 100 de ani, potrivit datelor publicate luni de U.S. Elections Project.…

- Michael McDonald, implicat in Elections Project al University of Florida, a apreciat ca cel putin 52 de milioane de americani au votat prin posta sau in persoana, cu 11 zile inainte de ziua alegerilor. Acest numar este echivalent cu 22% dintre alegatorii eligibili. McDonald si alti experti…

- Peste zece milioane de americani au votat in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, prin corespondenta sau anticipat. "Alegatorii au depus un total de 10.296.180 de buletine de vot in statele respective", un record, a anuntat luni pe site US Elections Project de la Universitatea din Florida. Potrivit…