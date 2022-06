Stiri pe aceeasi tema

- Numarul contractelor de munca semnate de refugiatii ucraineni in Romania a ajuns la peste 2.700 de la data izbucnirii razboiului din Ucraina si pana pe data de 10 mai, conform datelor ZF oferite de Ministerul Muncii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Polonia, Romania, Ungaria, Slovacia si Cehia, statele UE care au primit cei mai multi refugiati din Ucraina de la inceputul razboiul declansat de Rusia, vor beneficia de o finantare europeana de 248 de milioane de euro, a anuntat miercuri intr-un comunicat Comisia Europeana. Cele cinci state vor primi…

- Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia si Cehia - statele UE care au primit cei mai multi refugiati din Ucraina - vor beneficia de o finantare europeana de 248 de milioane de euro, a anuntat miercuri Comisia Europeana.

- In fiecare saptamana, circa 300.000 de refugiati ucraineni solicita protectie temporara in UE, Norvegia sau Elvetia.Acest statut garanteaza drepturi importante precum permis de munca, acces la asistenta medicala, cazare si prestatii sociale pe o perioada de 1-3 ani.Doar un numar mic de persoane - in…

- Noua tari din Europa centrala si de est, intre care Romania, vor cere inainte de finele lunii aprilie ajutor financiar de la UE pentru gazduirea de refugiati ucraineni, potrivit unui comunicat publicat joi la Praga. Este vorba de Republica Ceha, Polonia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Romania si cele…

- Numarul de oameni care au trecut granița in Polonia a scazut semnificativ in ultimele saptamani iar bilanțul celor care intra in Ucraina a crescut. Peste 2,65 de milioane de oameni au fugit din Ucraina catre Polonia de la inceputul razboiului, a aratat, luni, Garda de Frontiera Poloneza, conform BBC.

- In 2020, un numar total de 601.240 permise de rezidenta au fost eliberate de statele membre UE pentru cetatenii ucraineni, dintre care doar 2.243 au fost eliberate de Romania, ceea ce o plaseaza pe ultimul loc in UE cu 0,1 permise de rezidenta la mia de locuitori, arata datele publicate joi de Eurostat.…

- Politia de Frontiera a anuntat duminica dimineata ca 7.820 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 6,1% fata de ziua precedenta, informeaza News.ro . „In data de 02.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 75.809 de…