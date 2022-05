Stiri pe aceeasi tema

- "Pe data de 13 mai se va lansa noua sesiune \"Rabla\". Am facut o reasezare a bugetelor tinand cont de cererea si nevoia pietei pentru un numar cat mai mare de autovehicule electrice. Am alocat pentru Programul \"Rabla\" - persoane fizice suma de 335 de milioane de lei, pentru persoane juridice suma…

- O noua sesiune Rabla Clasic si Rabla Plus incepe pe 13 mai și vor fi alocați și banii necheltuiți anterior. In total, pentru cele doua programe, Rabla Clasic si Rabla Plus, este alocat peste un miliard de lei, in care intra, de fapt, și sumele necheltuite din etapele anterioare ale programului Rabla,…

- Care este bugetul pentru fiecare program al AFM, in 2022. Bani pentru Rabla Clasic, Rabla Plus, Fotovoltaice și Energie Verde In ședința de Guvern de miercuri a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM). Programele…

