Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de curierat fac bilanțul ultimului Black Friday și anunța livrari record. Weekend-ul care a urmat Black Friday a consemnat cel mai mare numar de livrari din acest an, creșterile de volume raportate de compania de curierat DPD România fiind importante: un numar dublu de colete fața de…

- ”Clinicile Dentare Dr.Leahu anunta deschiderea primei clinici in afara tarii, la Londra. Implant Expert Liverpool Street isi incepe activitatea astazi, urmand standardul de servicii al retelei care cuprinde toate specializarile, precum si imagistica si chirurgie. Investitia realizata pana in prezent…

- Bolt, principala platforma europeana de transport la cerere, a anuntat vineri ca isi extinde prezenta in Romania, lansandu-si serviciile in Iasi, dupa Bucuresti, Constanta, Timisoara si Cluj-Napoca, potrivit news.ro."Bolt, principala platforma europeana de transport la cerere, isi extinde…

- "Bolt, principala platforma europeana de transport la cerere, isi extinde prezenta in Romania, lansandu-si serviciile in Iasi, al cincilea oras pe harta tarii, dupa Bucuresti, Constanta, Timisoara si Cluj-Napoca. Compania estoniana aduce la Iasi serviciul de ride-hailing. Bolt a avut un an extrem de…

- In primele 9 luni ale anului candidații din categoria white collar au avut la dispoziție aproape 200.000 de joburi noi scoase in piața de angajatorii din Romania și din strainatate. Dintre acestea, 26.000 au fost postate in luna septembrie, in timp ce candidații blue collar (fara studii superioare)…

- Investiții in valoare de 25 milioane lei au accelerat procesul de dezvoltare al platformei Tazz by eMag in ultimele șase luni. Investițiile merg catre dezvoltarea tehnologiei și a infrastructurii, ca și in extinderea parteneriatelor. Printre investițiile importante pe care Tazz by eMAG le are in lucru…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea s-a prezentat duminica la vot, fiind primul alegator din secție. Oamenii trebuie sa fie pe primul loc, a spus Firea la ieșirea de la urne. "Ma bucur ca am ajuns și de aceasta data sa fiu primul votant din aceasta secție. Am votat cu gandul la toți copiii…

- Analistul politic Radu Magdin apreciaza ca rezultatul alegerilor locale din Bucuresti va reprezenta un castig strategic, constituind si un semnal important pentru alegerile parlamentare. "In Bucuresti se va stabili castigatorul strategic al alegerilor - daca PSD rezista, ceea ce este greu, atunci…