Interes crescut al românilor pentru Antalya deși vacanțele s-au scumpit cu 20% Vacantele in Antalya s-au scumpit anul acesta cu aproape 20%, dar, cu toate acestea, o singura agenția se asteapta sa aduca in jur de 70.000 – 80.000 de turisti din Romania. Anul trecut zona a fost vizitata de aproximativ un sfert de milion de romani. „In primul rand sa ne gandim la raportul dintre pret si calitate, unde Turcia sta foarte bine. Fiecare turist poate sa isi gaseasca o vacanta foarte frumoasa. Vom avea o crestere a tarifelor de vacanta undeva la 20%, dar nu numai in Turcia, ci in toata lumea”, a spus pentru Agerpres directorul general al agentiei de turism Summer Tour, Mahir Ahmetoglu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

