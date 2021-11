Stiri pe aceeasi tema

- ​Decizia luata vineri de mai multe tari din lume de a interzice intrarea pe teritoriul lor a persoanelor care vin din Africa de Sud dupa descoperirea în aceasta tara a unei noi variante a coronavirusului este "nejustificata", a declarat vineri ministrul sud-african al Sanatatii, Joe…

- Noua varianta B.1.1.529 a Covid, depistata pentru prima data in Africa, a fost clasata vineri drept „ingrijoratoare” de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si numita „Omicron”, scrie Le Figaro. „Varianta B.1.1.529 a fost semnalata pentru prima data la OMS de Africa de Sud pe 24 noiembrie…

- Bursele au scazut vineri la nivel global, iar preturile petrolului au consemnat cea mai slaba evolutie zilnica din ultimul an, in urma informatiilor privind varianta africana a noului coronavirus care ar putea fi mai rezistenta la vaccinuri, investitorii cumparand obligatiuni, yeni si franci elvetieni,…

- De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment, 196 de cetațeni romani aflați in strainatate au decedat. Astfel, 37 au murit in Italia, 19 in Franța, 43 in Marea Britanie, 60 in Spania, 14 in Germania, 2 in Belgia, 3 in Suedia, 5 in Irlanda, 2 in Elveția, 2 in Austria, […]…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 25,2% in septembrie, la 972.723 unitati, din cauza deficitului de semiconductori, in timp ce Romania a raportat un declin de 17,8%, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters,…

- Teatrul Luceafarul, dintr-un festival in altul Cea de-a XIV-a ediție a FITPTI, organizata de Teatrul Luceafarul din Iași, s-a incheiat pe 10 octombrie, dupa un maraton de 10 zile extrem de pline cu evenimente susținute in 20 de locuri din oraș de artiști din Austria, Cehia, Canada, Germania, Elveția,…

- Alte 1.300 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 1.034 in randul persoanelor nevaccinate. Din numarul total de cazuri, 29 cazuri asociate cu contact in afara țarii: : 4-Germania, 3-Israel, 3-Romania, 3-Turcia, 2-Bulgaria, 2-Rusia, 2-Marea…