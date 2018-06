Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Concretideea SRL, din localitatea Stefanestii de Jos, judetul Ilfov, a fost amendata de reprezentantii Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj. Este vorba chiar de firma contractata de Primaria Targu Jiu pentru a repara betonu...

- Politistii cu atributii rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau actioneaza in mod constant pentru prevenirea accidentelor rutiere, unele din cauzele producerii acestora fiind si consumul de bauturi alcoolice sau conducerea autovehiculelor fara a detine permis de conducere.

- Politia din Thames Valley a anuntat ca evenimentul este inca in desfasurare. Police said officers are responding to an "ongoing incident".Paradise Square, Paradise Street si Castle Street aflate in centrul orasului au fost inchise publicului care a fost sfatuit sa evite zonele in care…

- Patru proiecte imobiliare sunt în plina desfasurare în zona Pietei Unirii din Bucuresti si vor fi livrate pâna peste cel mult doi ani. Valoarea cumulata a acestor proiecte este de peste 60 de milioane de euro, potrivit ZF.

- Nu doar copiii se pot bucura de ceea ce gasesc pe Pietonal zilele acestea. Pentru ei a fost amenajat un "orasel" cu personaje de basm. Insa cei mari se pot bucura de magnoliile imbobocite care se vor deschide complet in acest weekend. Pe langa arborii din fata Prefecturii si Primariei, pe marginea strazii…

- Orban a avertizat ca Budapesta ar putea deveni ”de nerecunoscut” daca Fidesz nu va reusi sa obtina suficiente voturi pentru a forma viitorul guvern. Premierul ungar a adaugat ca Budapesta este un oras sigur, insa a atras atentia ca imigrantii ar putea schimba acest lucru.”Cei care vor vota…

- Alex si Andreea doi tineri din Brasov pasionati de lectura vor sa intre in Cartea Recordurilor si sa serbeze centenarul Marii Uniri prin lectura. Tot ce trebuie sa faca este sa adune epste 3.071 de oameni care sa citeasca simultan in centrul orasului.