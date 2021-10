Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a anuntat, joi seara, ca restrictiile care se au in vedere de luni presupun impunerea certificatului verde in aproape toate locurile, mai putin la magazinele alimentare si la farmacii. In institutiile publice sau in companiile cu mai multi angajati,…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a vorbit, joi seara, la Digi24, despre restrictiile pe care autoritațile le vor impune in Romania de luni, 25 octombrie, noteaza News.ro. Potrivit ministrului, restricțiile care intra in vigoare de luni presupun impunerea certificatului verde in aproape…

- Certificatul verde va fi obligatoriu in aproape orice activitate curenta și la intrarea in orice instituție privata, a declarat, joi seara, ministrul Sanatații, Cseke Attila. Ministrul a reafirmat ca iși asuma obligativitatea prezentarii certificatului verde in Sanatate, potrivit Medifax. „Eu…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a discutat din nou, miercuri, cu Stella Kyriakides, comisarul european pentru Sanatate și Siguranța Alimentara și a cerut ajutor pentru aprovizionarea spitalelor din Romania cu Tocilizumab. In urma cu o zi, el a cerut sprijin medical și omologului sau…

- Cseke Attila, ministrul interimar de la Sanatate, a tras un semnal de alarma joi seara, in data de 8 octombrie. In opinia oficialului Guvernului, Romania se afla intr-o situație de „criza majora”, in contextului valului 4 de COVID. Astfel, Attila spera deja sa nu se ajunga la cel mai pesimist scenariu,…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii, declarase marti ca proiectul de lege privind instituirea obligativitatii certificatului digital COVID pentru personalul medical reprezinta o masura necesara in aceasta perioada a pandemiei. „Ieri, Ministerul Sanatatii a pus in transparenta decizionala…

- Ministerul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a declarat, referitor la proiectul de lege privind obligativitatea certificatului digital pentru anumite categorii profesionale ca este o masura care se aplica in starea de alerta.