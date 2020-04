Stiri pe aceeasi tema

- ■ conditiile termice se mai imbuneaza, dar sint anuntate precipitatii ■ in prima zi de Paste nu vor fi mai mult de 11 grade ■ noptile vor fi mai blinde ■ sint asteptat ploi, dar nesemnificative cantitativ ■ cea mai rece zi a intervalului de prognoza este cea de marti, 21 aprilie ■ Anul acesta […] Articolul…

- Zilele trecute s a implinit o luna de la moartea lui Andrei, de 13 ani, din Mangalia, baiatul batut de un alt adolescent, Daniel, de 15 ani, tot din Mangalia. Cel din urma a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de omor si tulburarea ordinii si linistii publice, dosarul fiind trimis…

- Societatea de Transport Public SA Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul Sarbatorii de Paște. In aceasta perioada vor fi acoperite toate traseele. Citește și URARI DE PASTE 2020 Mesaje și FELICITARI de Invierea Domnului. Transmite un gand bun celor dragi de Sarbatori Programul de…

- Zilele premergatoare Sfintelor Paști și cele de sarbatoare sunt propice infecției cu noul coronavirus, chiar și in condițiile starii de urgența. De altfel, specialiștii avertizeaza ca dupa Sarbatorile Pascale, Romania va inregistra o creștere mare a numarului cazurilor de imbolnaviri, perioada considerata…

- O lege care face referire la zilele nelucratoare de sarbatoare legala pentru salariații de alte religii, a fost publicata zilele. S-a stabilit ca salariații care primesc liber de Paște și de Rusalii pentru mai multe culte legale creștine recupereaza ulterior liberele suplimentare. Insa profitam de ocazie…

- Arabia Saudita a anuntat luni prelungirea unei interdictii de deplasare totale de 24 de ore, deja in vigoare in unele orase, in alte cateva parti ale teritoriului, inclusiv capitala Riad, pentru a limita pandemia de COVID-19 in cea mai afectata tara araba din Golf, relateaza marti France Presse. Regatul,…

- Atacantul sarb Aleksander Prijovic a fost arestat dupa ce a incalcat restrictiile de circulatie impuse de tara sa, potrivit Mediafax.Se pare ca Aleksander Prijovic a fost gasit consumand bauturi alcoolice dupa ora 17:00, limita impusa de autoritatile sarbe. Citește și: Daniel Zamfir…

- Peste 260 de amenzi au fost aplicate de catre politistii, jandarmii si politistii locali din Arad, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor privind restrictiile de circulatie, valoarea totala a sanctiunilor fiind de 295.000 de lei.Conform unui comunicat de presa remis, luni, de…