- Romanii care locuiesc in cladiri cu risc seismic nu vor putea sa iși vanda locuințele timp de 25 de ani, daca acestea vor fi consolidate cu fonduri de la stat. Daca fac acest lucru, trebuie sa dea banii inapoi. Anunțul a fost facut de ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, care a spus ca Guvernul are…

- Inca cinci cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate, vineri, informeaza Ministerul Sanatatii. Astfel, totalul imbolnavirilor din Romania cu aceasta noua tulpina a Covid-19, a crescut la 43. „Persoanele infectate cu tulpina Omicron, adica 4 barbati si o femeie au varste cuprinse intre…

- Primaria Sectorului 6 anunta ca taxa anuala pentru locul de parcare de resedinta crește in funcție de zonele delimitate. Banii vor fi folosiți pentru construirea de noi locuri de parcare, susține primarul Ciprian Ciucu. Potrivit prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit, luni seara, noi reguli de aplicare a masurii carantinei pentru persoanele care ajung in Romania in perioada 10 decembrie – 8 ianuarie. Persoanele care nu sunt vaccinate, testate sau nu au trecut prin boala in ultimele sase luni intra in…

- Ministrul Sanatații Alexandru Rafila și secretarul de stat in cadrul MAI, Raed Arafat au declarat, sambata, dupa intalnirea de urgența convocata la Guvern, in contextul apariției noii tulpini africane a coronavirusului, in cadrul conferinței de presa de la la Palatul Victoria, ca CNSU a adoptat o hotarare…

- Persoanele care se imunizeaza impotriva COVID-19 vor putea ridica tichetele de masa in termen de 6 luni de la data vaccinarii cu schema completa, potrivit unui ordin emis de ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. „Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 cu schema completa de vaccinare…

- Masca de protecție devine obligatorie in toate spațiile publice deschise in localitațile in care incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 6 cazuri la mia de locuitori. Ministrul Sanatații, Cseke Attila, și ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au semnat, miercuri, un document pentru completarea…