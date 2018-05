Interdictie de circulatie pentru anumite automobile diesel in Germania: Care este primul oras care pune in aplicare masura

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din orasul german Leipzig a decis marti ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii, o decizie care va afecta valoarea de revanzare a aproximativ 12 milioane de vehicule de pe cea mai mare piata auto. Desi decizia Tribunalului…

