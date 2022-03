Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat o interdicție de circulație in oraș, care va intra in vigoare marți, la ora locala 20.00 și va continua pana joi la ora 7.00. Masura se aplica in contextul in care armata rusa pregatește un atac asupra capitalei Ucrainei, potrivit Reuters. Vitali Klitschko…

- Rușii pregatesc un atac de 35 de ore asupra capitalei Ucrainei, susține primarul orașului, Vitali Klitschko. Primarul Kievului a declarat, in urma cu scurt timp, ca asediul va incepe marți, la ora locala 20.00 și va continua pana joi la ora 7.00. Este vorba despre un atac susținut al rușilor asupra…

- Circulația va fi interzisa in Kiev incepand de marți de la ora 20.00 pana joi la ora 7.00. Noua masura a fost impusa dupa ce mai multe explozii ale forțelor ruse au zguduit capitala marți dimineața, a anunțat primarul Kievului, Vitaliy Klitschko, relateaza Reuters.„Este interzisa deplasarea prin oraș…

- Este a patra noapte de coșmar pentru locuitorii Kievului. Militarii ruși continua ofensiva in incercarea de a cuceri capitala Ucrainei. Soldații armatei ruse au incercuit orașul și controleaza zonele periferice. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat ca o evacuare a civililor nu poate fi posibila,…

- O explozie a distrus sapte masini si a spart ferestrele unui bloc de 16 etaje intr-o zona rezidentiala din capitala ucraineana Kiev. Municipalitatea Kievului a dat publicitatii si o imagine in care poate fi observat craterul care ar fi putut fi provocat de o grenada, potrivit rtbf.be. Primarul Kievului,…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 8 Primarul Kievului, Vitali Klitschko, impune de sambata seara o noua stare de asediu in oraș. Aceasta…

- Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anuntat joi impunerea unei interdictii de circulatie pentru a prezerva "securitatea" locuitorilor capitalei ucrainene dupa declansarea invaziei ruse, informeaza AFP.

- Europa trece prin ”cel mai periculos moment” pentru securitatea sa de la incheierea Razboiului Rece, chiar daca o ”solutie diplomatica” cu Rusia ramane ”posibila”, a declarat luni, la Washington, seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza AFP. Intrebat despre avertismentele Statelor Unite cu…