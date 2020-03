Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatatii din Slovenia, Ales Sabeder, a interzis toate evenimentele publice desfasurate în spatii închise cu peste 500 de participanti din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat sâmbata seara într-un comunicat institutia de resort, transmit Reuters și agerpres.Interdictia…

- Limitarea numarului de participanți la adunarile publice iși produce deja efectele la Buzau. In urma cu puțin timp, oficialii clubului de handbal HC Buzau 2012 au anunțat ca, la meciul din aceasta seara, programat sa inceapa la ora 17:30, la Sala Sporturilor din Buzau, nu vor avea acces decat o mie…

- Handbal Club Dobrogea Sud se afla in fata unui meci extrem de important in Liga Nationala. Sportivii antrenati de Djordje Cirkovic se deplaseaza la Timisoara, acolo unde, duminica, de la ora 11.00, joaca impotriva Politehnicii. Constantenii vin dupa victoria entuziasmanta obtinuta la Sala Sporturilor…

- Handbal Club Dobrogea Sud a primit, luni seara, la Sala Sporturilor, vizita echipei HC Buzau, formatie aflata pe locul 13 in Liga Nationala. Dupa infrangerea greu de digerat cu CSM Bucuresti, de sambata, handbalistii antrenati de Djordje Cirkovic s-au mobilizat si au jucat la cel mai inalt nivel. Meciul…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste sambata, 29 februarie, de la ora 15.30, meciul de handbal masculin HC Dobrogea Sud Constanta CSM Bucuresti, contand pentru etapa a 20 a a Ligii Nationale.Meciul este transmis in direct de TVR1. In clasament, echipa de pe litoral se afla pe locul patru, cu 36…

- Oficialitațile au anunțat intr-o conferința de presa ca in Romania nu se inregistreaza niciun caz de coronavirus pana la acest moment și ca se așteapta rezultatele altor teste. Conform datelor oficiale, 69 de persoane sunt in carantina, 4.818 persoane sunt izolate la domiciliu, dintre care 920 in București.Șeful…