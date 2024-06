Stiri pe aceeasi tema

- Insula italiana Capri a interzis sambata debarcarea turistilor din cauza lipsei de apa, ca urmare a unor probleme de alimentare de pe continent, transmite AFP.... The post Insula italiana Capri a interzis sambata debarcarea turistilor din cauza lipsei de apa appeared first on Special Arad · ultimele…

- Starea de urgenta in Noua Caledonie, lovita de mai multe zile de revolte, va fi ridicata luni la ora 20.00 (ora Parisului, ora 18.00 GMT, marti 05.00 la Noumea), a anuntat duminica presedintia franceza, care a mai indicat ca 480 de jandarmi mobili vor ajunge ca intariri in arhipelag, noteaza AFP. Ridicarea…

- Primarul unei localitați din Norvegia a reușit sa-i uimeasca pana și pe membrii Comisiei Europene. El le-a adresat o cerere insolita: in orașul pe care il pastorește, ziua sa aiba 25 de ore, in loc de 24! 25 de ore in loc de 24: aceasta este propunerea pe care Primarul orașului Vadso din Norvegia, Wenche…

- Locuitorii din Zetea, județul Harghita nu vor cu niciun chip sa auda de inființarea unui parc fotovoltaic flotant pe suprafața lacului de acumulare Zetea. La acest moment, o firma din județul Mureș deține un certificat de urbanism pentru panouri fotovoltaice amplasate pe suprafața lacului de acumulare…