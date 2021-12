Stiri pe aceeasi tema

- Hotelul InterContinental Bucuresti isi schimba numele in Grand Hotel Bucharest de la 1 ianuarie 2022, ca urmare a incheierii contractului de management intre proprietarul hotelului, Compania Hoteliera InterContinental Romania SA, si IHG Hotel & Resorts, proprietarul marcii InterContinental. Hotelul…

- Receptia Statiei de Uscare Gaze Naturale Bilciurești, judetul Dambovita foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Asigurarea independentei energetice si a capacitatilor energetice pe termen mediu si lung reprezinta prioritati pentru actualul cabinet, a declarat astazi premierul Nicolae…

- Investiția chinezilor de la Topband la Timișoara face primul pas concret spre demararea activitații, societatea semnand contractul de inchiriere pentru 11.000 de metri patrați in cadrul parcului industrial Olympian de la marginea Timișoarei, la Remetea Mare. In prima parte aici se vor crea 1.000 de…

- Este vorba despre EMZ – Hanauer GmbH, iar construcția fabricii de la Reșița va incepe in martie, anul viitor, in vreme ce producția efectiva este planificata pentru toamna aceluiași an.Noua filiala va angaja pana la 500 de oameni in etapa finala. Investiția de la Reșița, estimata la 4,5 milioane de…

- Complexul comercial care urmeaza sa fie construit in Cartierul «Pepiniera» nu are Plan Urbanistic Zonal. Situația dateaza din 2011, data la care a demarat investiția. Constructorul așteapta o soluție din partea autoritaților. «Aceasta situație nu este singura pe care am descoperit-o la nivelul orașului...…

- Guvernul a aprobat, sambata, achizitionarea a doua avioane de transport medicalizat care sa fie folosite de SMURD, acestea avand capacitatea de 2 sau 3 pacienti fiecare. Achizitia se va face din fonduri europene nerambursabile, potrivit news.ro. "Astazi a fost emisa inca o hotarare de Guvern…

- Stația de tratare a apei Caraboaia a fost modernizata cu 5,3 milioane euro fonduri UE. Peste 217.000 de bacauani beneficiaza de investiție, a anunțat Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau. Lucrarile de modernizare a stației de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Uniunea Europeana va oferi 200 de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19 tarilor sarace pana la jumatatea anului 2022, pe langa cele 250 de milioane de doze deja promise, a anuntat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ''Aceasta este o investitie in…