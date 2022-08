Interconectorul cu Grecia, nonfuncționabil? De ce se teme Bulgaria și ne-am putea teme și noi Bulgaria, dar și Romania risca sa primeasca o noua lovitura in incercarea de a reduce dependența de gazele rusești: legatura de gaze cu Grecia s-ar putea sa nu functioneze nici in octombrie, dupa cum a informat postul public de radio de la Sofia (BNR). Punerea in exploatare a interconectorului cu Grecia este de o importanța cheie pentru prețul gazului in Bulgaria. Insa și Romania ar fi ajutata pin accesul la o ruta alternativa. Acum Bulgaria primește gaz azer printr-un alt punct de frontiera și din acest motiv platește mai scump – contractul favorabil cu Azerbaidjan prevede ca livrarile se vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

