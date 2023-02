Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in cazul fraților Tate. Curtea de Apel Bucuresti considera, cu privire la acuzatia de viol adusa lui Andrew Tate, ca „se impune administrarea de probe suplimentare, care sa coroboreze declaratiile persoanei vatamate si sa lamureasca situatia de fapt”.

- Frații Andrew și Tristan Tate au dat doua bilete presei, in momentul in care au fost aduși la sediul DIICOT. Ce spune avocatul despre gestul lor. Cum a reacționat Eugen Vidineac. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Dosarul fraților Tate capata o amploare și mai mare. Anchetatorii au identificat și conversațiile din grupul de WhatsApp al grupului de femei exploatate. Victimele fraților Tate le-au spus anchetatorilor ca agenții de paza de la vila lor erau inarmați și cu armele la vedere. Astfel, ele erau mereu sub…

- Victimele fraților Tate le-au povestit anchetatorilor cum erau ademenite sub pretextul unei relații de iubire, sfarșind prin a fi obligate sa se lase filmate in ipostaze postate pe site-uri pentru adulți. Stenogramele dezvaluite de Realitatea Plus din dosarul fraților Tate arata cum atrageau frații…

- Ies la iveala noi informații din dosarul in care frații milionari Andrew și Tristan Tate au fost arestați pentru trafic de persoane. Cei doi influenceri și-ar fi obligat victimele sa se tatueze cu numele lor, iar angajații de la paza ar fi stat mereu cu armele la vedere, ca sa le intimideze pe femei.…

- Vila fraților Tate a fost percheziționata de procurorii DIICOT, dupa ce au fost acuzați de sechestrare. Paparazzii Spynews.ro au venit cu imagini pe care vi le prezentam in exclusivitate, cu interiorul casei unde cei doi aduceau femeile, alaturi de care petreceau.

- O investigație New York Times, bazata pe inregistrari telefonice exclusive, documente, interviuri și mii de ore de inregistrari video, dezvaluie cum o unitate militara rusa a omorat pe o singura strada din Bucea zeci de oameni, in luna martie. Este vorba de strada Yablunska, „un adevarat drum al morții”,…