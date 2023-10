Primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, retinut pentru trafic de influenta, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, desi s-a aparat impotriva acuzatiilor de trafic de influenta: „Nu am luat, am dat”. Ion Georgescu ar fi cerut 30.000 de euro mita de la un prieten vechi de 30 de ani ca sa-i angajeze fiica pe post de chirurg la spitalul din oras. Acolo, manager ar fi chiar iubitul fiicei primarului. Barbatul a fost prins de procurori in flagrant, in timp ce inapoia 10.000 de euro primiti in avans, pentru ca nu a putut obtine angajarea.