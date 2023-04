Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA redau, in dosarul in care patru persoane sunt arestate la domiciliu pentru fapte de coruptie in legatura prelungirea contractului de inchiriere a spatiilor comerciale de la Aeroportul Otopeni, discutii in care se face referire la o presupusa interventie a lui Rares Bogdan.

- ”Respinge ca nefondata contestatia declarata de inculpata RADU LUANA ALEXANDRA impotriva incheierii de sedinta din data de 15.03.2023, pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Bucuresti, in dosarul penal nr. 7346/3/2023”, a transmis, joi, CAB.Cu o zi in urma, Tribunalul…

- DNA a reținut marți patru persoane, printre care și George-Alexandru Ivan, fostul director general și director comercial al Companiei Naționale Aeroporturi București, in dosarul spațiilor comerciale din Aeroportul Otopeni. Fostul șef al companiei este acuzat de trafic de influența și ca ar fi oferit…

- Un complet de camera preliminara de la instanța suprema (ICCJ) a stabilit, miercuri, respingerea tuturor excepțiilor apararii ex- ministrului Ionuț Chesnoiu, ceea ce echivaleaza cu... The post Magistrații au validat probele DNA in dosarul de mare corupție in care sunt implicați fostul ministru Chesnoiu…

- Fostul ministru Gabriel Oprea a fost achitat luni, 6 martie 2023, in dosarul morții polițistului Bogdan Gigina. Trimis in judecata pentru ucidere din culpa, Oprea a fost achitat de Tribunalul București pe motiv ca fapta nu exista. Hotararea instanței poate fi atacata cu apel. Dupa cum prevad noile…

- Ambele decizii ale Tribunalului Bucuresti au fost deja contestate de catre procurorii DNA, urmand ca ultimul cuvant in cauza sa revina Curtii de Apel Bucuersti, atat cu privire la controlul judiciar, cat si la dosarul restituit la parchet. Hotararile Tribunalului Bucuresti au fost dispuse in dosarul…

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, s-a prezentat luni, 6 februarie, la Directia Nationala Anticoruptie, a informat Agerpres. El este audiat in dosarul in care sunt cercetati fostul selectioner al naționalei de fotbal, Victor Piturca, fiul acestuia, Alexandru Piturca, si directorul…

- Tribunalul Bucuresti a amanat, marti, pentru 17 februarie, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este acuzat de ucidere din culpa, in legatura cu accidentul rutier din anul 2015, care a dus la decesul politistului Bogdan Gigina, potrivit Agerpres. Fii la…