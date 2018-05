Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea ii da o replica dura lui Klaus Iohannis, spunand ca face amenințari in stil mafiot, dupa ce presedintele a afirmat ca Viorica Dancila „ar face bine sa faca ce i se spune”, adica sa demisioneze. Liderul PSD a declarat, luni, ca aceste afirmatii reprezinta amenintari in stil mafiot. „In…

- Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au anuntat joi ca a fost demarata procedura de declasificare a protocolului incheiat cu Serviciul Roman de Informații (SRI) in 2012 și denunțat in martie anul trecut. “Consiliul Superior al Magistraturii a incheiat, in anul 2012, un protocol…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatoarea Dana Girbovan, a spus, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca Inalta Curte de Casație și Justiție a semnat un protocol cu Serviciul Roman de Informații (SRI).…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a raspuns acuzațiilor aduse de Liviu Dragnea, prezentand, marți seara, versiunea sa in privința formarii Guvernului USL. Victor Ponta a declarat, marți seara, la B1 TV, dupa acuzațiile lansate de Liviu Dragnea, la Antena 3, ca Guvernul USL a fost facut „acasa,…

- Crin Antonescu confirma ceea ce a declarat Liviu Dragnea, miercuri seara, la Antena 3, respectiv ca Victor Ponta a blocat procedura de selecție a șefilor de parchete și a propus-o pe Kovesi la DNA. De altfel, și Victor Ponta a susținut, in 2014, acest lucru. Fostul copreședinte al USL, Crin Antonescu,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a povestit, miercuri seara, la Antena 3, cum a fost format, in 2012, Guvernul de „statul paralel”. „Guvernul era facut de Statul Paralel. Va dau exemplu cand a cazut Guvernul Ungureanu, in 2012. Am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru ca nu se mai…

- Detaliile privind organizarea Congresului extraordinar al PSD din data de 10 martie si ordinea de zi a acestuia se afla pe ordinea de zi a reuniunii Comitetului Executiv National (CExN) care va avea loc luni la Palatul Parlamentului. Conducerea PSD urmeaza sa stabileasca astfel modul de organizare a…

- Procurorii DNA cer PSD Prahova documente privind campania pentru alegerile europarlamentare din anul 2014 a Dacianei Sarbu. Laura Moagher, secretar executiv al PSD a declarat, la Antena 3 ca a primit o adresa de la DNA prin care i s-au solicitat mai multe documente, „este vorba despre 19 chitanțe, toate…