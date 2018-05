Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris pe contul sau de Twitter ca va sesiza Departamentul Justitiei privind infiltrarea FBI in campania sa electorala din 2016. "Cer prin aceasta si voi...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va sesiza luni Departamentul Justitiei in privinta unei presupuse infiltrari a FBI in campania sa electorala din 2016, a anuntat, duminica, presedintele american pe Twitter, relateaza site-ul postului CNN.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat, printr-un mesaj pe Twitter, ca luni va solicita Departamentului de Justitie sa verifice daca FBI s-a inflitrat in campania sa electorala din 2016.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat duminica pe contul sau de Twitter ca va sesiza luni Departamentul Justitiei privind infiltrarea FBI in campania sa electorala din 2016. "Cer prin aceasta si voi cere oficial maine ca Departamentul Justitiei sa cerceteze daca FBI/Departamentul Justitiei…

- Presedintele american Donald Trump a criticat Departamentul Justitiei al SUA, sugerand ca agentia FBI ar fi infiltrat sau ar fi recrutat o persoana care sa ii ofere informatii despre campania prezidentiala din anul 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Președintele american Donald Trump a criticat Departamentul Justiției al SUA, sugerand ca agenția FBI ar fi infiltrat sau ar fi recrutat o persoana care sa ii ofere informații despre campania prezidențiala din anul 2016, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: SURSE - BUBUIE nervii…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata pe analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru presedintele american Donald Trump in timpul campaniei electorale din 2016, dupa ce a descoperit ca ar fi fost incalcate politicile referitoare la protectia datelor.

- Procurorul special Robert Mueller a emis citatii prin care solicita documente, inclusiv unele care au legaturi cu Rusia, despre afacerile familiei presedintelui Donald Trump, in cadrul investigatiei privind ingerintele Moscovei in campania electorala, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.