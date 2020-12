Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul HotNews.ro prezinta cum se impart mandatele de deputati si senatori in fiecare judet din tara, in Capitala si in Diaspora, conform simularilor pe ultimele rezultate publicate de AEP. Redistribuirea mandatelor insa produce si unele rezultate curioase. USR-Plus, de exemplu, nu obtine majoritatea…

- Noul Parlament va avea 465 de parlamentari, din care 448 sunt de la cele cinci partide care au trecut pragul electoral. PSD va avea 157 de mandate, PNL 134, iar USR-Plus 80 de mandate. Streinu Cercel se revolta! Mesaj tranșant pentru viitorul senator AUR Redistribuirea mandatelor insa produce și…

- În urma cu patru ani, PSD câștiga alegerile parlamentare la pas, cu aproape 45% pe țara. La Senat, PSD reușea sa câștige în 35 de județe, PNL se impunea în doar trei județe, iar USR, pe atunci copilul nou pe scena politica, producea surpriza în Diaspora. Acum, dupa…

- Achiziția de tablete cu internet pentru maxim 50.000 de preșcolari, elevi și cadre didactice din Sectorul 1 din București, contract cu o valoare estimata la aproape 87 milioane de lei, a fost anulata pe motiv ca nu ar mai fi oportuna, potrivit unui document obținut de HotNews.ro. Licitația a fost demarata…

- Conducerea PSD s-a întâlnit joi cu primarii de sector ai partidului pentru a decide strategia pentru urmatoarea perioada privind scandalul posibilei fraudari a alegerilor din Capitala. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro ca, în urma discuțiilor interne, conducerea…

- În 2016, dupa alegerile locale, PSD câștiga în 28 de județe, în 19 municipii reședința de județ, dar și la Primaria Capitalei și în toate cele șase sectoare din București. PNL câștiga votul la Consiliul Județean în doar noua județe și scaunul de primar în…

- Alegerile locale 2020 au produs mai multe surprize și rezultate neașteptate, în ciuda prezenței puțin mai mici fața de precedentele alegeri locale din 2016. La București au fost rezultate neașteptate, dar și în țara - precum victoriile USR de la Timișoara, Brașov și Bacau sau detronarea…

- București nu s-a mobilizat la vot la alegerile locale 2020, în prima parte a zilei, pâna la ora 12.00, votând doar 220.981 de persoane, reprezentând 12,14%.Cei mai mulți alegatori au fost femei, repspectiv 116.646. Barbații au fost la vot în numar de 104.335. Pe…