- Klaus Iohannis a caștigat alegerile la nivel național cu aproape 64% și și-a adjudecat victoria în nu mai puțin de 37 de județe. Viorca Dancila a reușit sa se impuna în doar cinci județe din sudul țarii, pierzând la mustața Buzaul, Botoșaniul și Doljul. HotNews.ro a centralizat rezultatele…

- Romanii iși aleg astazi viitorul conducator al țarii, avand posibilitatea de a pune ștampila pe unul dintre cei doi candidați, in al doilea scrutin electoral. Pe buletinele de vot exista cele doua variante, ale candidaților ajunși in turul 2, și anume Klaus Iohannis, din partea PNL, și Viorica Dancila,…

- Duminica, 24 noiembrie 2019, de la ora 7.00 s-a dat startul in tara al celui de-al doilea tur al alagerilor prezidentiale. Romanii au ocazia sa aleaga intre actualul presedinte, Klaus Iohannis, si candidatul PSD, Viorica Dancila.

- Romanii sunt chemați la vot, in turul 2 al alegerilor prezidențiale 2019, pe 24 noiembrie, atunci cand va fi desemnat noul președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani. In al doilea tur de scrutin se infrunta Klaus Iohannis, șeful statului aflat in funcție, susținut de PNL si Viorica Dancila, candidatul…

- În 2014, la dupa turul I al alegerilor prezidențiale, Victor Ponta, candidatul PSD, obținea victoria în nu mai puțin de 2.265 de orașe și comune din țara, Klaus Iohannis reușind sa se impuna doar în 707. Cinci ani mai târziu, Klaus Iohannis reușea sa câștige în peste…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Bookmakerii ii dau lui Klaus Iohannis cote cuprinse intre 1,01 și 1,07, in timp ce Viorica Dancila are cote care variaza intre 7,50 și 10,00. Actualul sef al statului era favorit și inaintea primului tur, cand a primit din partea caselor de pariuri 1,20, in timp ce Dancila…

- Klaus Iohannis și Viorica Dancila au caștigat batalia electorala de la primul tur al prezidențialelor in majoritatea din cele peste 3.100 de unitați administrative – comune și orașe – din țara, potrivit hotnews. HARTA – Rezultate alegeri prezidențiale 2019 pe UAT – orașe și comune Click pe comune/orașe…

