Stiri pe aceeasi tema

- Inter Milano a facut un pas important spre finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe AC Milan cu scorul de 2-0 (2-0), miercuri seara, pe stadionul San Siro, intr-un meci considerat in deplasare, in prima mansa a semifinalelor. CITESTE SI Emoții pentru Juventus Torino: Penalizarea…

- AC Milan și Inter Milano sunt adversare, miercuri seara, de la ora 22.00, in manșa I a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. In sferturi, Milan a trecut de o alta formație italiana Napoli, dupa 1-0 pe teren propriu și 1-1 in deplasare, iar Inter a eliminat-o pe Benfica Lisabona, dupa 2-0 in deplasare…

- Dupa o istorie intreaga de confruntari interne marile rivale AC Milan și Inter Milano se dueleaza din nou pentru glorie in Liga Campionilor. Miercuri, de la ora 22:00, legendarul stadion San Siro gazduiește manșa tur a semifinalei dintre Milan și Inter Milano, doua echipe care nu mai au nevoie de nicio…

- Steven Zhang (31 de ani), proprietarul lui Inter Milano, ii stimuleaza suplimentar pe jucatorii lui Simone Inzaghi. Gazzetta dello Sport a dezvaluit ca fiecare membru al lotului și al staffului tehnic va lua 50.000 de euro daca nerazzurrii trec de AC Milan in derbyul din semifinale. Rossonerii nu au…

- Inter Milano s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal dupa ce a terminat la egalitate cu Benfica Lisabona, 3-3 (1-1), miercuri seara, pe San Siro, in mansa secunda a sferturilor de finala.

- Atacantul belgian, Romelu Lukaku (29 de ani), de la Inter Milano a facut din nou salutul militaresc și cu degetul la gura spre peluza Benficai, dupa care a aratat patru degete la camera, simbolizand litera M, pentru mama Adolphine, in meciul tur din „sferturile” Ligii Campionilor. Inter s-a impus cu…

- Echipa Real Madrid, detinatoarea trofeului, va intalni formatia Chelsea Londra in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, vineri, la Nyon. De asemenea, Manchester City va juca impotriva formatiei Bayern Munchen. Cele patru confruntari din sferturile…

- Inter Milano s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor pentru prima data din 2011 incoace, dupa ce a eliminat-o pe Porto in optimi. Italienii au caștigat cu 1-0 la general, singurul gol al dublei manșe fiind marcat in tur. Meciul de marți s-a incheiat indecis, cu 0-0, scrie Mediafax.Italienii…