- Lupta in trei in Italia pentru titlul de campioana, deținut in continuare de Inter Milano, lauri adjudecați cu Antonio Conte la conducerea staff-ului tehnic. Gruparea milaneza vrea sa-și pastreze supremația și cu Simone Inzaghi pe banca, antrenor „racolat” de la Lazio Roma.

- Inter a caștigat la limita, scor 1-0, derbiul cu Juventus disputat la Torino, victoria fiind una foarte importanta pentru trupa lui Simone Inzaghi in lupta pentru titlul de campioana din Serie A.

- Publicația franceza L’Equipe a prezentat, acum doua zile, o estimare a salariilor celor mai bine platiți antrenori din fotbalul european: prima poziție este ocupata de Diego Simeone, tehnicianul celor de la Atletico Madrid primind 3.3 de milioane de euro pe luna, potrivit News.ro și Hotnews. Iata topul…

- Inter Milano a facut o demonstrație de forța in Serie A, chiar inaintea confruntarii cu FC Liverpool din Liga Campionilor. Formația pregatita de Simone Inzaghi a zdrobit-o pe Salernitana, pe teren propriu, cu 5-0. Lautaro Martinez a avut o seara magica și a reușit un hat-trick.

- Formația italiana, Napoli, este noul lider in Serie A! "Gli Azzurri" a urcat pe primul loc in clasament dupa ce a invins-o, intr-o partida ce s-a disputat la Roma, pe Lazio. Confruntarea dintre cele doua formații au avut un deznodamant de-a dreptul dramatic.

Echipa U19 a clubului Inter Milano, antrenata de Cristian Chivu, a obtinut o victorie importanta, sambata, scor 3-0, pe terenul rivalei Juventus, in etapa a XXI-a a campionatului Primavera, conform news.ro.

Formatia Sassuolo, cu Vlad Chiriches integralist, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa lui Ionut Radu, Inter Milano, intr-un meci din etapa a XXVI-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro.