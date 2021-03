Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de pneuri Pirelli nu va mai fi sponsor principal al clubului italian Internazionale Milano, cu care a colaborat peste 25 de ani, informeaza lequipe.fr."Vom mentine o legatura cu Inter, dar numele nostru nu va mai fi pe tricou (n.r. - din sezonul viitor)”, a declarat Marco…

- "Vom mentine o legatura cu Inter, dar numele nostru nu va mai fi pe tricou (n.r. - din sezonul viitor)", a declarat Marco Tronchetti Provera, directorul general al Pirelli, in cadrul emisiunii La Politica Nel Pallone. Tricoul echipei Inter a devenit inconfundabil din 1995, cand numele Pirelli a aparut…

- Gala celei de-a 73-a editii a Primetime Emmy Awards va fi difuzata de CBS pe 19 septembrie. De asemenea, platforma de streaming Paramount Plus va transmite ceremonia la cerere, scrie site-ul revistei Variety. Gazdele, producatorii si locul de desfasurare pentru gala va fi anuntat in curand,…

- Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu” va sustine doua concerte sub bagheta lui Gabriel Bebeselea, dirijor principal al Filarmonicii "George Enescu" din stagiunea 2020/21, joi si vineri la Ateneul Roman. Solist invitat la concertele din 4 si 5 martie este pianistul macedonean Simon…

- In predica de duminica, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei a explicat ca pocainta trebuie sa fie continua si insotita de bucurie si recunostinta. „Sa nu uitam niciodata unde am fost, sa nu uitam ca era rau cu porcii și cu roșcovele departe de Dumnezeu Tatal și, cu atat mai mult, sa…

- Naționala de rugby a Romaniei va debuta sambata, 6 martie, in ediția 2021 a Rugby Europe Championship, intr-un meci cu Rusia, la Soci. Romania revine in competițiile internaționale de rugby, iar pentru partida cu Rusia, prima pe care „stejarii” o vor disputa dupa un an, staff-ul tehnic a stabilit…

- Tatiana Pozdniakova, specialist principal al Biroului de Meteorologie din Moscova, a explicat care este cauza combinației dintre gerurile naprasnice și precipitațiile abundente din aceasta iarna. Intr-un interviu acordat cotidianului ”Rossiiskaia gazeta”, ea vorbit despre ultima saptamana…

- Spezia a invins AC Milan, scor 2-0, in runda #22 din Serie A, iar trupa pregatita de Stefano Pioli poate pierde fotoliul de lider in detrimentul rivalei Inter Milano. Giulio Maggiore a deschis scorul in minutul 56, iar Simone Bastoni a inscris cu un șut din prima de la marginea careului și a inchis…