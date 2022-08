Inter Milano, ce pierdere! S-a accidentat Romelu Lukaku

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a batut palma cu atacantul portughez Ze Gomes (23 de ani), iar contractul urmeaza sa fie parafat zilele viitoare, susține conducerea „feroviarilor”. Dupa accidentarea lui Debeljuh, campioana și-a propus sa intareasca ofensiva, iar in atenția clujenilor a intrat Jose Ze Gomes, un fotbalist crescut…

- Lazio și Inter se intalnesc azi, de la 21:45, in derby-ul rundei a 3-a din Serie A. Confruntarea va avea loc pe „Olimpico”, acolo unde lazialii n-au mai pierdut din 2018 in fața adversarilor de azi. Dupa primele doua runde din noua stagiune doar 3 echipe au strans punctaj maxim in Serie A: Inter, Napoli…

- Atacantul roman George Puscas ar putea fi anuntat joi ca fiind noul jucator al echipei italiene de Serie B Genoa FC, a scris, miercuri, Gazzetta dello Sport Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Paulo Dybala (28 de ani) va semna un contract cu AS Roma, din postura de jucator liber de contract, dupa desparțirea de Juventus. Atacantul argentinian va efectua vizita medicala in cantonamentul echipei și va semna un contract pe 3 ani, potrivit specialistului in mercato Fabrizo Romano. Dybala s-a…

- Update: Raheem Sterling este noul jucator al echipei Chelsea Londra. A semnat un contract valabil pana in 2027. Londonezii au platit 55 de milioane de euro, iar fotbalistul va avea un salariu anual de 17 milioane de euro. „Am obținut multe lucruri in cariera mea, dar cred ca mai am multe obiective de…

- Atacantul constantean Denis Alibec, care a suferit o leziune musculara la coapsa stanga in timpul partidei cu Bosnia-Hetegovina, a devenit indisponibil pentru urmatoarele doua meciuri ale echipei nationale a Romaniei, cu Finlanda si Muntenegru, din Liga Natiunilor. „Dupa ce l-a pierdut pe Iulian Cristea…

- Atacantul belgian Romelu Lukaku nu va evolua in meciul pe care nationala tarii sale in va disputa in compania selectionatei Poloniei, miercuri la Bruxelles, in cadrul etapei a doua a Ligii Natiunilor la fotbal, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romelu Lukaku (29 de ani), atacantul lui Chelsea, este la mare cautare printre giganții Europei. Dupa ce avocatul belgianului a discutat cu Inter pentru un posibil trensfer, Barcelona ar lua in considerare aducerea lui Lukaku in cazul ratarii transferului lui Lewandowski (33 de ani). Polonezul este…