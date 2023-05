Stiri pe aceeasi tema

- Autorul golului care a declanșat furia nerazzurra in Derby della Madonnina, bosniacul Edin Dzeko a fost ales jucatorul meciului de toata presa italiana. Este al doilea cel mai varstnic marcator in eliminatoriile Ligii Campionilor, depașit doar de Ryan Giggs. Inter a invins-o pe AC Milan cu 2-0 in deplasare…

- Melissa Satta și Matteo Berrettini, unul dintre cuplurile la moda din sportul mondial, și-au facut apariția, miercuri seara, la turul semifinalei Champions League dintre AC Milan și Inter Milano (0-2). Prezenți intr-una dintre lojele de pe „San Siro”, cei doi s-au numarat printre vedetele prezente la…

- Milano a fost in premiera scena unei inedite ediții a Derby della Madonnina, in care AC Milan și Inter Milano s-au confruntat in prima manșa a semifinalei Ligii Campionilor. Nerazzurri s-au impus cu 2-0 pe Stadio Giuseppe Meazza, intr-un meci considerat i

- Primul meci din semifinalele Champions League, Real Madrid – Manchester City, este programat marți, de la ora 22:00. Partida va fi transmisa in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1. Real Madrid si Manchester City reediteaza semifinala din editia trecuta a comptitiei. Atunci, spaniolii…

- Real Madrid - Manchester City și Inter - AC Milan sunt cele doua semifinale ale ediției 2022-2023 din Champions League. Ultimele care au patruns in careul de ași, City și Inter, au spulberat emoțiile miercuri seara și au mai facut un pas spre trofeul suprem, mult-ravnita cupa cu „urechi mari”. Milan…

- Napoli, Milan și Inter s-au calificat in „sferturile” Champions League. Serie A nu a mai avut trei reprezentante in aceasta faza din 2006. E posibil al 3-lea Derby della Madonnina in Liga. In precedentele, rossonerii au trecut de fiecare data mai departe. Intr-o perioada dificila in fotbalul italian,…

- Inter Milano s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor pentru prima data din 2011 incoace, dupa ce a eliminat-o pe Porto in optimi. Italienii au caștigat cu 1-0 la general, singurul gol al dublei manșe fiind marcat in tur. Meciul de marți s-a incheiat indecis, cu 0-0, scrie Mediafax.Italienii…

- Inter Milano a primit vizita portughezilor de la FC Porto in confruntarea tur din optimile Ligii Campionilor. FC Porto venea dupa o serie de 22 de meciuri fara infrangere, serie oprita de golul lui Lukaku marcat pe final de meci.