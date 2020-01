Stiri pe aceeasi tema

- Inter Milano a facut un pas greșit in lupta cu Juventus pentru titlul din Italia. Echipa lui Antonio Conte a remizat, pe teren propriu, scor 1-1, impotriva formației Atalanta, in etapa a 19-a din Serie A.

- Atalanta a invins, duminica, pe AC Milan, cu scorul de 5-0, in etapa 17 din Serie A, anunța MEDIAFAX.Alejandro Gomez a marcat primul gol in minutul 10 al partidei. Gomez și-a finalizat acțiunea individuala cu un șut trimis din interiorul careului. Mario Pasalic a marcat pentru 2-0, in minutul…

- Formatia Bayern Munchen a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, de Borussia Monchengladbach, in etapa a XIV-a a campionatului Germaniei. In etapa trecuta, bavarezii au fost invinsi cu acelasi scor de Bayer Leverkusen, potrivit news.ro.Sambata, Bayern a deschis scorul prin…

- Fotbalistul echipei Genclerbirligi, Bogdan Stancu, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, vineri, pe teren propriu, scor 3-3, cu Yeni Malatyaspor, in etapa a XIII-a a campionatului Turciei, potrivit news.ro.Stancu, integralist la Genclerbirligi, a marcat golul de 2-1, in minutul…

- FC Rapid Bucuresti a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata, duminica, pe teren propriu, cu Universitatea Cluj, in etapa a XVI-a a Ligii a II-a, relateaza News.ro.Citește și: Messi l-a egalat pe Ronaldo la recordul de "triple" - Cum s-a intamplat acest lucru Au marcat Cristei,…

- FC Hermannstadt a remizat, vineri, cu FC Viitorul, scor 1-1, in etapa 16 din Liga 1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze la scena deschisa din partea angajaților din Ministerul Agriculturii/VIDEO In minutul 14, Vlad Achim a reușit sa-l invinga pe portarul…

- Echipa Manchester City a terminat meciul cu Atalanta din Liga Campionilor cu fundasul Kyle Walker in poarta, potrivit Mediafax.In meciul de la Bergamo, disputat miercuri, portarul titular Ederson s-a accidentat si a fost inlocuit la pauza. In minutul 81, rezerva Claudio Bravo a comis un fault…

- Atalanta și Manchester City au terminat la egalitate, scor 1-1, in grupele Ligii Campionilor. Finalul partidei a gasit-o pe campioana Angliei cu un portar improvizat, fundașul dreapta Kyle Walker (29 de ani). Vezi rezultatele complete ale etapei #4 din Liga CampionilorVezi AICI clasamentele actualizate…